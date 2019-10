Ex Ilva e non solo, a “PresaDiretta” inchiesta sulle vertenze industriali: la tv del 14 ottobre

Per la prima serata in tv, lunedì 14 ottobre su RaiTre alle 21.45 andrà in onda la settima e ultima puntata di “PresaDiretta”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Intitolata “Vertenza Italia”, attraversa la stagione delle vertenze industriali che agitano il mondo del lavoro. Cominciando con l’ex Ilva di Taranto, oggi ArcelorMittal, per capire a che punto è la bonifica dell’impianto siderurgico più grande d’Europa, tra la necessità di tutelare la salute e quella di salvare i posti di lavoro.

Parla per la prima volta in televisione con un’intervista in esclusiva per PresaDiretta, il vicepresidente e amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, Matthieu Jehl. Quali sono i piani dell’azienda per il futuro dell’impianto di Taranto? I tavoli di crisi come quello che coinvolge la Whirpool di Napoli e le numerosissime fabbriche dell’indotto: centinaia di operai con le loro famiglie, appesi al filo di una trattativa sempre più difficile

PresaDiretta racconta poi l’incredibile storia del Portogallo, Paese che nel 2012 aveva sfiorato il default e subito le durissime misure di austerity in cambio degli aiuti europei, ma che poi ha vinto la scommessa della rinascita economica e del riscatto sociale. Come ha fatto il Portogallo a rimettere a posto i conti dicendo no all’austerity?

Ospiti in studio il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, per raccogliere le preoccupazioni e le richieste dell’amministrazione cittadina nei confronti del polo siderurgico e della politica. Un gruppo di ex dipendenti del colosso dei call center, Almaviva. Perché quando si spengono i riflettori mediatici, le vertenze vengono dimenticate.

E infine una pagina speciale con cui PresaDiretta lancia la campagna #Hivspezziamolacatena con un reportage su un’epidemia dimenticata, Hiv: 10 al giorno. Si pensava che fosse una malattia del passato e invece oggi in Italia ci sono 3600 nuove diagnosi di Hiv all’anno, 10 al giorno. E questa è solo la punta dell’icerberg, perché il problema è stato rimosso. Soprattutto tra gli eterosessuali e tra i più giovani, che hanno perso la percezione del rischio. E nonostante gli incredibili progressi della medicina, in Italia si muore ancora di Aids. Cosa fare per fermare l’epidemia?

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con la sesta e ultima puntata di “Temptation island”, condotto da Alessia Marcuzzi.

La puntata di stasera sarà decisiva per le coppie rimaste in gara. Per tutte, infatti, arriverà il fatidico momento del confronto al falò finale durante il quale dovranno confrontarsi e capire cosa fare. Uscire insieme dal villaggio con il proprio partner oppure no. Occhi puntati soprattutto sul falò che vede protagonisti Pago e la sua fidanzata Serena Enardu che promette di essere particolarmente acceso. Lui chiederà alla sua fidanzata tutta la verità su quello che è successo in queste settimane dall’altra parte del villaggio con il tentatore Alessandro mentre lei proverà a giustificarsi in tutti i modi dicendo che in quel momento Alessandro il tentatore non c’entra nulla con il discorso che stanno facendo.

Al centro dell’attenzione ci sarà anche la coppia formata da Alex Belli e la fidanzata Delia: secondo le ultime anticipazioni, l’attore si troverà ad assistere un nuovo filmato dove la sua fidanzata si lascia andare ad un ballo provocante con uno dei tentatori del villaggio. La reazione di Alex sarà furibonda e l’attore affermerà che non vede l’ora di arrivare al momento del falò finale.

RaiDue alle 18.15 trasmetterà la partita di calcio tra Armenia e Italia. Oggi la Nazionale italiana Under 21 affronta in trasferta l’Armenia, terzo impegno nelle Qualificazioni Europei di categoria, che si disputeranno in Ungheria e Slovenia tra il 13 e il 30 giugno 2021. In prime time, alle 21.20 sarà la volta della quinta puntata di “Stasera tutto è possibile”, il game show condotto da Stefano De Martino. Tra gli ospiti della serata a tema “Cooking (cucinare): Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, The Jackal, Enzo Salvi, Leonardo Fiaschi, Elenoire Casalegno e Guendalina Tavassi.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta. Andrà in onda l’episodio intitolato “La danza del gabbiano”: Fazio non va in commissariato. Il padre rivela a Montalbano di essere preoccupato perchè aveva un appuntamento con il figlio, che però non si è presentato. Il commissario pensa che Fazio abbia intrapreso un’indagine di testa sua. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 21 marzo 2011, sempre su raiUno.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

La7 alle 21.15 proporrà un nuovo episodio del telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Jesse Williams e Kevin McKidd. Andranno in onda due episodi intitolati “La mamma ne sa di più” e “L’angelo quotidiano”. Nel primo, Meredith è pronta per il suo appuntamento al buio. Intanto Alex prende una decisione discutibile nel curare un paziente, e Quadri riferisce la cosa a Webber. Nel secondo, la Bailey e Jo collaborano per risolvere un misterioso caso di dolori di stomaco, mentre Alex impara a lavorare con Link.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “John Rambo”, di e con Sylvester Stallone; su Tv8 alle 21.30 “Agente 007 – Vendetta privata”, con Timothy Dalton; su Canale Nove alle 21.25 “G.I. Joe – La vendetta”, con Bruce Willis; e su Rai4 alle 21.10 “Legion”, con Paul Bettany.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Quel che resta di mio marito”, con Jessica Lange; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: la sposa indiana”, on Collien Ulmen-Fernandes; e su Iris alle 21 “Basic instinct”, con Michael Douglas e Sharon Stone.

Su Rai5 alle 21.15 l’appuntamento è con “Nessun Dorma”, condotto da Massimo Bernardini. Puntata speciale dedicata al canto corale in tutte le sue forme: Massimo Bernardini ospita Roberto Gabbiani, che dirige il Coro del Teatro dell’Opera di Roma, e Sabrina Simoni, che dirige il Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna. Ma anche canto dal vivo, con i live degli Italian Harmonists e del coro.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “In un mare di guai” e “Biglietto vincente”. Nel primo, Joséphine deve occuparsi di Veronique, che cerca di saldare i debiti del marito. Disperata, è ormai sul punto di prostituirsi, per far fronte a un quadro economico disastroso. Nel secondo, Joséphine deve aiutare Antoine, un giovane che, vincendo sette milioni di euro al Lotto, ha attirato l’attenzione di molte persone che non hanno buone intenzioni.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show”; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”; e su Italia2 alle 21.15 il cartoon “Dragon Ball super”.