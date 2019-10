Champions League a Bergamo sold out: “I nostri giovani negli spogliatoi Pro Recco”

Un evento dalla portata straordinaria che Bergamo non si è lasciata sfuggire: le piscine Italcementi sono già sold out da giorni per quello che è, senza mezzi termini, l’appuntamento dell’anno.

Sabato 19 ottobre alle 20.30 (diretta anche su Sky Sport) si gioca Pro Recco-CN Terrassa, seconda giornata del Girone B della Champions League di pallanuoto, massima competizione continentale per club: i liguri sono reduci dalla vittoria all’esordio contro il Marsiglia e sono una delle squadre più accreditate per il successo finale.

“Per la Pallanuoto Bergamo è davvero l’evento dell’anno – conferma il presidente Lele Foresti – Ci sono tutti i giocatori migliori del mondo, per nostra fortuna giocheranno nella nostra palestra. L’ambiente è carico ed eccitato di ospitare questa società, l’unica della pallanuoto che può essere paragonata a un club calcistico. I biglietti sono volati in 3-4 giorni, per far capire cosa è la Pro Recco nell’ambito della pallanuoto. Sono poi particolarmente felice perchè con lo staff dirigenziale ho condiviso tanto bei momenti sportivi”.

Ideatore della Champions League itinerante è Maurizio Felugo, ex campionissimo della pallanuoto italiana e ora numero uno della Pro Recco: “Si tratta di un progetto iniziato qualche anno fa con una sola tappa fuori dalla nostra Liguria, giusto per capire come avrebbe risposto il pubblico – spiega – Un modo per mostrare a realtà come Bergamo cosa è la pallanuoto ad alti livelli, soprattutto ai settori giovanili e ai ragazzi che hanno modo di provare e cambiare tanti sport da praticare. La differenza spesso la fa il poter toccare con mano i grandi campioni. Raccogliamo sempre un grande successo in tutte le piscine dove andiamo, sarà così anche a Bergamo. La Len ha creato un prodotto che funziona ed è visto in tutto il mondo”.

A proposito dei ragazzi: a loro sarà dedicato un momento davvero particolare dell’evento, una “experience” di matrice americana che gli darà la possibilità di accedere allo spogliatoio della Pro Recco nel pre partita e di assistere al riscaldamento a bordo vasca, per assaporare la vera atmosfera della Champions League.

“Sono convinto che sarà l’inizio di un percorso di eventi che potremo organizzare con Bergamo – si augura Felugo – È una città che ha sempre avuto una gran fame di pallanuoto”.

Soddisfatto dell’accordo raggiunto con la società di Lele Foresti anche il direttore sportivo dei biancocelesti Arnaldo Deserti: “Nel giro di tre settimane sono stati in grado di organizzare il tutto e il grazie va esteso anche alla città e a Bergamo Infrastrutture. Hanno dimostrato professionalità e concretezza, non ho dubbi che andrà tutto per il verso giusto nonostante gli aggiustamenti richiesti sull’impianto sono stati tanti. E chissà che l’evento non si possa ripetere anche in futuro”.

Tra le grandi opportunità che offrirà la Champions League a Bergamo anche un “clinic” con l’allenatore della Nazionale italiana Sandro Campagna: “Illustrerà agli allenatori lombardi l’adattamento alle nuove regole della pallanuoto – spiega Foresti – Sarà qui già per il commento tecnico su Sky Sport, ne abbiamo approfittato. Manca ancora l’ufficialità, ma crediamo di poterla avere entro la serata di lunedì 14. Per i nostri tesserati e per quelli delle società bergamaschi, infine, gli allenamenti del venerdì sera e quello di rifinitura del sabato mattina della Pro Recco, saranno aperti al pubblico”.

Entusiasmo anche per i corridoi di Palazzo Frizzoni, con l’assessore allo Sport del Comune di Bergamo Loredana Poli che ha definito i confini nei quali si inserisce l’iniziativa: “Credo che la passione per la pallanuoto e gli sport acquatici che la città ha sempre espresso ci possa consentire, in un futuro prossimo, di evitare anche gli ultimi paragoni col calcio per far comprendere a tutti la pallanuoto. Il fatto che in città si ospitino eventi di questo calibro è un tassello che aggiungiamo alla nostra idea di politiche sportive che cerca di tenere in primo piano anche sport considerati minori che in città però hanno un seguito importante. Apriamo il ventaglio delle possibilità anche per quei ragazzi che abbandonano precocemente le attività sportive: possono così valutare altre strade se non dovesse funzionare con la prima scelta”.