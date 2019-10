Bergamo 36esima in Italia per numero di reati: boom di truffe e furti in casa

Se il numero complessivo dei reati si conferma per il quinto anno consecutivo in costante calo, parallelamente continua la crescita esponenziale e controtendenza delle truffe e delle frodi.

La mappa del crimine in Italia, elaborata dal Sole 24 Ore in base ai dati forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno e relativi al numero di delitti commessi e denunciati nel corso del 2018, mette ben in luce dislocazione e portata dei singoli fenomeni: ogni giorno vengono presentate 6.500 denunce, 518 solo quelle relative ai raggiri di qualsiasi natura.

Tra i fenomeni in controtendenza anno su anno anche i reati di spaccio di stupefacenti (+2,8%) e di estorsione (+17%): rispetto al 2017 crollano invece incendi (-52,9%), usura (-38%), associazioni per delinquere (-15%) e omicidi (-10%). In flessione anche furti e rapine (-6% e -7%).

La poco ambita palma di città con più reati nel 2018 tocca, come nel 2016 e nel 2017, ancora a Milano, con 7.017 denunce ogni 100mila abitanti per un totale di 228mila.

Completano il podio Rimini e Firenze, rispettivamente con 6.430 e 6.252 denunce ogni 100mila abitanti.

Per trovare Bergamo, nella classifica delle 106 province italiane, bisogna scorrere fino alla 36esima posizione: nel 2018 sono state presentate 40.572 denunce, circa 3.640 ogni 100mila abitanti.

Un dato in flessione rispetto alle 40.926 del 2017 (Bergamo era in 34esima posizione) e le 43.816 del 2016 (36^). Nel 2014, primo anno di rilevazione, erano 48.793 (38^).

L’indicatore peggiore è quello relativo ai furti in abitazione, con 4.767 denunce, 427,7 ogni 100mila abitanti e 24esima posizione in Italia.

Seguono le truffe e le frodi informatiche: 2.975 episodi denunciati, 266,9 ogni 100mila abitanti, e 72esima posizione. Lo scorso hanno era state solo 7.

Al capitolo furti si aggiungono anche i 1.411 in esercizi commerciali (42esima posizione, 126,6 ogni 100mila abitanti), i 1.264 con destrezza (47esima, 113,4 ogni 100mila abitanti), i 727 di auto (41esima, 65,2 ogni 100mila abitanti) e i 152 con strappo (33esima, 13,6 ogni 100mila abitanti).

Novantasei le denunce per violenza sessuale, 4 gli omicidi volontari e 10 tentati omicidi.

Nell’ambito degli stupefacenti sono arrivate 541 denunce (71esima posizione in Italia), in crescita dalle 514 del 2017.

Le classifiche complete (CLICCA QUI).

(Photo by freestocks.org on Unsplash)