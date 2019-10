Auto si ribalta a Lovere: tre feriti, per uno interviene l’elisoccorso

È intervenuto l’elicottero per portare in ospedale il più grave dei tre feriti, lunedì mattina in piazza XIII Martiri a Lovere.

Il sinistro è avvenuto poco prima di mezzogiorno in pieno centro nella cittadina dell’alto Sebino: dalle prime informazioni sembra si sia strattato del ribaltamento di un’auto. Tre dunque i feriti, due donne di 81 e 86 anni e un uomo di 78, due di loro portati all’ospedale loverese dalle ambulanze del 118, in condizioni non gravi, mentre il terzo ha dovuto essere trasportato più velocemente all’ospedale cittadino.

Sul posto i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco volontari di Lovere.