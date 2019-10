Atalanta, che tegola: per Zapata lesione all’adduttore, starà fuori 3 settimane

Quasi un mese di stop per Duvan Zapata. Il centravanti sudamericano, infortunatosi sabato sera nell’amichevole tra la sua Colombia e il Cile, starà fuori almeno tre settimane.

Gli accertamenti effettuati lunedì 14 ottobre dallo staff medico dell’Atalanta hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore destro.

Una tegola non indifferente per Gasperini, che dovrà rinunciare al proprio bomber fino al mese prossimo: probabile, infatti, che Zapata si rivedrà per la gara del 10 novembre contro la Samp, oppure (nella migliore delle ipotesi) la settimana prima a Manchester contro il City.

Toccherà dunque a Muriel sostituire il centravanti che sinora ha realizzato 6 gol nelle prime 7 di campionato (oltre all’unico centro dell’Atalanta in Champions, con lo Shakhtar). Anche se non va escluso che il Gasp s’inventi qualcosa: davanti, oltre a Muriel, le opzioni non mancano col Papu Gomez, con Ilicic e con Barrow, senza dimenticare la possibilità di spostare più avanti Malinovskyi.