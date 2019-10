Inizia una nuova settimana di metà ottobre: andiamo a scoprire se si entrerà davvero nell’autunno o se a Bergamo il bel tempo con temperature oltre i 20 gradi resisterà con Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’alta pressione di matrice africana inizia a cedere, favorendo infiltrazioni di aria umida provenienti dal mar Ligure verso le pianure occidentali. Un peggioramento del tempo, con piogge anche intense in particolare sui rilievi, è previsto nella giornata di martedì. Le temperature rimarranno miti nei valori massimi e saranno superiori comunque alle medie del periodo.

Lunedì 14 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino da nuvoloso a coperto sui settori di pianura, altrove in prevalenza soleggiato ed asciutto ovunque. Nebbie o banchi di nebbia al mattino sulla bassa pianura specie lungo il corso del Po e su Mantovano con visibilità intorno 200 metri, in dissoluzione nel corso della mattinata. Nel pomeriggio molto nuvoloso o coperto sull’angolo sud-occidentale della regione, su Alpi, Prealpi e restanti settori di pianura in prevalenza soleggiato con formazione di nubi cumuliformi, con possibili pioviggini sparse su Pavese, Oltrepò e Lodigiano; altrove asciutto. Nella sera-notte rapido aumento della nuvolosità ovunque, eccetto sull’angolo nord-orientale della regione (contee di Bormio e di Livigno), dove il cielo sarà poco nuvoloso o nuvoloso. Piogge deboli o pioviggini nella sera-notte su Pavese, Milanese, Brianza in trasferimento a Varesotto e Verbano con locali rovesci; altrove asciutto. Limite della neve al di sopra dei 3000 metri.

Temperature: minime in moderato calo o stazionarie e massime stazionarie o in lieve aumento in pianura: minime comprese tra 6°/12°C, massime comprese tra 18°/24°C.

Martedì 15 ottobre 2019

Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso ovunque fin dal mattino con piogge deboli o pioviggini diffuse quasi ovunque, eccetto su Mantovano e angolo nord-orientale della regione (contee di Bormio e Livigno). Nel pomeriggio tra Verbano e Varesotto possibili rovesci anche temporaleschi localmente di forte intensità. Rovesci sparsi saranno possibili anche su Comasco e Bresciano, mentre altrove si avranno piogge deboli diffuse. Nella sera-notte ancora possibili rovesci temporaleschi localmente di forte intensità su Varesotto e Comasco al confine con la Svizzera e Val Trompia; altrove piogge deboli residue ed intermittenti in esaurimento nella notte. Limite della neve al di sopra dei 2600-2800 metri.

Temperature: minime in forte aumento e massime stazionarie o in lieve aumento in pianura: minime comprese tra 13°/17°C, massime comprese tra 20°/24°C.

Mercoledì 16 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato su Alpi, Prealpi occidentali, pianura occidentale e meridionale, altrove da molto nuvoloso a coperto con ultime piogge residue o rovesci tra Comasco, Lecchese, Bergamasco e Bresciano; altrove asciutto. Nebbia o banchi di nebbia su bassa pianura specie lungo il Po, su Pavese, Lodigiano, Cremonese e Mantovano con visibilità intorno 200 metri in dissoluzione in mattinata. Nel pomeriggio variabilità con alternanza di annuvolamenti estesi e compatti e schiarite su tutta la regione. Nella sera-notte tendenza a schiarite sui settori centro-occidentali in graduale estensione ai rimanenti settori nella notte. Limite della neve al di sopra dei 2700-2900 metri.

Temperature: minime in moderato o forte calo e massime stazionarie in pianura: minime comprese tra 7°/13°C, massime comprese tra 20°/25°C.

(L’immagine è di Agustinus Nathaniel da Unsplash)