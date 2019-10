Almè, scontro camion-scooter: ferita una ragazza, traffico paralizzato

Brutto incidente nella mattinata di lunedì 14 ottobre ad Almè, lungo il viale Antonio Locatelli.

Poco dopo le 8.30 un camion si è scontrato con uno scooter sul quale viaggiava una ragazza di 22 anni, sbalzata dalla sella e finita sull’asfalto: le sue condizioni non dovrebbero essere gravi ma sul posto si sono precipitate due ambulanze.

Ancora sconosciuta, al momento, la dinamica del sinistro, avvenuto nella zona del supermercato Migross.

Le conseguenze maggiori sono state per il traffico che, in un orario di punta e in uno degli snodi principali della viabilità in ingresso e uscita dalla città, è rimasto paralizzato.