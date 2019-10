Parcheggio ospedale: se i posti sono occupati i disabili pagano il ticket

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, perplesso sulle modalità di pagamento del parcheggio dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per le persone disabili.

“Il posto riservato ai portatori di handicap è limitato – ci scrive il lettore -. E chi, pur avendo il bollino che gli garantisce il diritto a non pagare, arriva troppo tardi trovandosi i posti occupati, è costretto a pagare anche se ha diritto all’esenzione per handicap”. Insomma “ci possono essere posti liberi – osserva – ma se quelli riservati sono pieni non si ha diritto all’esenzione per andare a fare una visita in ospedale”.

Il lettore ci ha anche mandato una foto del regolamento, che parla chiaro: “L’auto, provvista di contrassegno – si legge – deve essere parcheggiata nei posti riservati, e solo su quelli, fino ad esaurimento. In caso di mancanza di posti predisposti liberi la sosta sarà a pagamento”.