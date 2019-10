Nazionali, gioia e dolori: in gol Castagne, Malinovskyi e Ilicic, ma si ferma Zapata

Tre gol e tante buone prestazioni, con l’unico neo, pesante, dell’infortunio di Duvan Zapata: la pausa per le Nazionali, fin qui, ha regolato gioia e dolore agli atalantini.

La preoccupazione maggiore, non potrebbe essere altrimenti, è quella legata al bomber colombiano. Partito titolare nella sfida contro il Cile, Zapata è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo solo 23 minuti di gioco.

Dopo una girata in area, il numero 91 nerazzurro ha accusato un problema muscolare all’adduttore: il ct Queiroz ha addirittura parlato di “stiramento” ma al momento non c’è ancora nessun responso medico ufficiale.

Certo è che se la diagnosi fosse davvero quella per Zapata sarebbe impossibile un recupero per la sfida di sabato prossimo in casa della Lazio: si parlerebbe di circa un mese di stop.

Meglio è andata agli altri atalantini impegnati con le rispettive nazionali.

Un nome su tutti Ruslan Malinovskyi: il centrocampista ucraino ha trascinato con una doppietta spettacolare la selezione allenata da Shevchenko contro la Lituania.

In gol anche Castagne, nel 9-0 del suo Belgio contro San Marino, e Ilicic, che ha messo a segno su rigore il gol della bandiera nella sconfitta della Slovenia contro la Macedonia (2-1).

In Gambia-Gibuti (1-1), 45′ per Musa Barrow, 70′ per Ebrima Colley.

Poco più di un’ora di gioco per De Roon in Olanda-Irlanda del Nord (3-1), 90′ per Djimsiti con l’Albania nella sconfitta contro la Turchia, per Kjaer nel successo della Danimarca contro la Svizzera di Freuler (entrato all’83esimo) e per Ibanez col Brasile Under 23 (4-1 al Venezuela).

Titolare e in campo per 75′ Luis Muriel nello 0-0 col Cile, non impegnati Gollini (Italia-Grecia 2-0) e Pasalic (Croazia-Ungheria 3-0).