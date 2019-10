Lovere, investe e ferisce un 22enne: troppo alcol, denunciato per lesioni gravi

Sabato sera intorno alle 20 un giovane, pregiudicato, nato a Esine in Valcamonica nel 1997 è stato investito a Lovere in via Paglia.

Alla guida della BMW che l’ha ferito, un 29enne già noto alle forze dell’ordine, loverese di nascita, che è stato denunciato per lesioni gravi. Era infatti alla guida della vettura, come ha verificato l’alcoltest, con un tasso alcolemico di 1,22 mg/l: per questo oltre alla denuncia gli è stata ritirata la patente mentre l’auto è stata ora in fermo amministrativo.

Il ferito è stato soccorso con l’elicottero e portato in codice rosso a gli Spedali Civili di Brescia dove è ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita.