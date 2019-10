Lo chef bergamasco Mainardi e Anna Tripoli sposi in Toscana, Antonella Clerici testimone

Andrea Mainardi e Anna Tripoli hanno pronunciato il fatidico si. Lo chef bergamasco, volto della “Prova del cuoco” di Antonella Clerici e protagonista della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, e la sua amata si sono sposati dopo quattro anni di fidanzamento.

Le nozze sono state celebrate sabato 12 ottobre nella suggestiva abbazia di San Galgano, vicino Siena. Alla cerimonia hanno preso parte parenti e amici, tra cui molti volti del mondo dello spettacolo. Testimone dello sposo, Antonella Clerici che in un post su Instagram gli ha dedicato tenere parole: “Auguri amico mio per il vostro infinito amore”.

Presenti, le amiche del Gf Vip, Giulia Salemi, accompagnata dal suo amico Matteo, le Donatella, Martina Hamdy, Stefano Sala e Dasha Dereviankina.

Assente Walter Nudo, con cui Mainardi ha stretto un profondo rapporto di amicizia durante il reality su Canale5. L’attore, però, ha dedicato alla coppia un messaggio social: “Oggi è un giorno speciale per Andrea ed Anna! Oggi celebrano la loro unione! Per il loro straordinario amore. Oggi è e sarà sempre “The Day“! Che questa unione Cristallizzi ciò che il vostro cuore condivide, che l amore sia sempre la vostra scelta nei momenti difficili, che la luce sia sempre accesa e vi illumini la strada, che la gioia la pace e la serenità siano i guardiani della vostra casa! e… che Dio sia sempre tra di voi!”.

Anche la modella ed ex concorrente del Gf Vip Benedetta Mazza, che non ha potuto partecipare, ha espresso i propri auguri con una stories: “Anche se non potrò essere presente… con il cuore sono lì! Auguri Andre e Tripolina. Le persone belle come voi che s’incontrano sono una preziosa testimonianza che l’amore esiste e vince!”.