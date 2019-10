Il presidente del parlamento europeo e Saviano ospiti da Fazio: la tv del 13 ottobre

Per la prima serata in tv, domenica 13 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quarta delle sei puntate della fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, con Vanessa Scalera, Carlo Buccirosso, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi e Alice Lazzariti.

In ufficio da Imma si presenta una giornalista, Donata Miulli, che dice di avere informazioni scottanti sul candidato alla presidenza della regione Basilicata, di cui è anche stata amante. Imma la ascolta e la invita a tornare con le prove. Ma, quando qualche giorno dopo Donata viene trovata senza vita, Imma ripesa con angoscia a quell’incontro.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di stasera, per la prima volta in diretta in uno studio televisivo italiano dalla sua elezione dello scorso 3 luglio ci sarà il presidente del parlamento europeo David Maria Sassoli.

In studio, per la prima volta in diretta tv, ci sono i tre figli di Daphne Caruana Galizia, la giornalista d’inchiesta maltese uccisa da un’autobomba il 16 ottobre 2017, che saranno ospiti insieme con Roberto Saviano. Matthew, Andrew e Paul, i tre eredi della giornalista, raccontano a Fabio Fazio la storia e le inchieste della madre, raccolte nel libro Dì la verità anche se la tua voce trema. L’opera, la prima della collana Munizioni curata da Saviano e nata come “baluardo a difesa delle pagine di chi scrivendo è perseguitato e scrivendo è morto”, uscirà mercoledì 16 ottobre, a due anni esatti dalla morte di Daphne.

RaiTre alle 20.30 trasmetterà la quarta delle cinque puntate de “Il borgo dei borghi”. Camila Raznovich presenta gli ultimi borghi in gara: Atzara (Sardegna), Vigoleno (Emilia Romagna), Bienno (Lombardia), Monforte d’Alba (Piemonte), Brugnato (Liguria), Pianicale (Umbria), Maruggio (Puglia), Tassullo (Trentino Alto Adige), Caprarola (Lazio), Cetona (Toscana), Fenis (Valle d’Aosta), Fratta Polesine (Veneto), Brindisi di Montagna (Basilicata), Sesto al Reghena (Friuli Venezia Giulia), Caramanico Terme (Abruzzo); e Montecosaro (marche). Ospite della puntata l’ex schermitrice Valentina Vezzali.

Su Canale5 alle 21.20 la quinta puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

In studio, ci saranno Alba Parietti e Asia Argento all’uno contro tutti. Inoltre, ci sarà un talk dedicato ai vip che dicono di essere in contatto con gli spiriti dell’aldilà, ma non solo. Sara Tommasi parlerà della sua nuova vita, dopo essersi lasciata alle spalle un passato turbolento. E infine ci sarà Clizia e racconterà tutto sul suo presunto tradimento con Riccardo Scamarcio.

Su La7 alle 20.35 ci sarà “Non è l’Arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Su Tv8 alle 19.45 Superbike – Gran Premio d’Argentina: pre-gara Superpole. Alle 20 gara Superpole; alle 20.45 WSBK pre-gara e alle 21 WSBK gara 2.

Canale Nove alle 21.25 sarà la volta di “Rubio alla ricerca del gusto perduto”, il programma di chef Rubio alla ricerca dei sapori più autentici nell’Estremo Oriente.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Uss indianapolis”, con Nicolas Cage; su Italia1 alle 21.20 “Fast and Furious 8”, con Vin Diesel; su Rai4 alle 21.10 “Elle”, con Isabelle Huppert; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Stone”, con Mila Jovovich; su La5 alle 21.10 “Magic night – Un principe per Natale”; su Iris alle 21 “American gangster”, con Denzel Washington e Russell Crowe.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Jessica Capshaw. Andranno in onda quattro episodi intitolati: “Spezzati e piegati”, “Non ricominciamo”, “Possiamo ricominciare da capo, per favore?”, e “Rischio”. Nel primo, Callie e Arizona hanno problemi di coppia. Nel secondo, dopo la rottura con Callie, Arizona dorme in ospedale, rendendo più facili e veloci anche gli studi con la Hermann. Nel terzo, April, al fianco di Arizona nel tentativo di salvare la madre della neonata, si preoccupa per la propria gravidanza. Nel quarto, arriva in ospedale una dona che ha subito una cura canalare e Maggie Pierce chiama Derek e Meredith per un consulto.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Le grandi sfide alla natura”. Ci sono luoghi nel pianeta che tolgono il fiato per magia e bellezza. Sono le grandi meraviglie della natura, luoghi stupefacenti e magnifici, ma anche inaccessibili e inospitali, che presentano continue e straordinarie sfide a chi li abita.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “Karol – Un uomo diventato Papa”, con Piotr Adamczyk; su Real Time alle 20.25 il reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The Big Bang theory”.