Frontale a Concorezzo: 22enne trasportata in gravi condizioni al Papa Giovanni

È stata trasportata in elicottero con la massima urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo la ragazza di 22 anni rimasta coinvolta in un terribile incidente nel pomeriggio di sabato 12 ottobre a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza.

La giovane si trovava insieme ai genitori a bordo di un’utilitaria, una Toyota Aygo rossa, quando improvvisamente si sono visti piombare addosso un suv, una Audi Q3.

Secondo le prime informazioni il conducente del suv, che viaggiava in direzione di Brugherio lungo la Provinciale 3, avrebbe invaso la corsia in corrispondenza di una curva, scontrandosi frontalmente con la Toyota: un impatto violentissimo che ha completamente distrutto la parte anteriore della piccola utilitaria dove viaggiava la famiglia.

Immediato l’intervento sul posto del personale sanitario e dei vigili del fuoco, che hanno estratto mamma, papà e figlia dalle lamiere per permettere ai soccorritori di prestare le prime cure sul posto.

Le condizioni della donna e della ragazza, in particolare, sarebbero gravissime. Meno importanti, invece, le ferite riportate dal papà. Illeso il conducente del suv.

Data la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento di elicottero da Milano che ha trasportato la giovane all’ospedale di Bergamo. La mamma, anche lei in codice rosso, è stata invece trasferita al San Raffaele mentre il papà a Vimercate.

Ancora sconosciute, al momento, le cause che hanno portato all’incidente.