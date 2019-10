Controlli antidroga dei carabinieri a Clusone: arrestato giovane

Nella tarda serata di sabato, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, coordinati dalla Compagnia carabinieri di Clusone, i militari hanno arrestato in piazza dell’Orologio un giovane clusonese, S.P.G., classe 1996, già segnalato per reati inerenti gli stupefacenti.

Le perquisizioni personale e domiciliare hanno fatto trovare e sequestrare: 18,5 gr di cocaina già suddivisa in 24 dosi; 153 gr di marijuana suddivisa in 12 confezioni; e metanfetamine, funghi allucinogeni, psicofarmaci, materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente, circa 4000 euro in contanti, evidente provento di attività illecita.

Il giovane è stato portato al carcere di Bergamo, mentre i carabinieri nei prossimi giorni proseguiranno i controlli.