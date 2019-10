Chiude l’Art Caffè di Piazza Pontida: una piccola torrefazione nel cuore di Bergamo

Con il suo inconfondibile aroma di caffè e i tavolini colorati si era creato un angolo di originalità in Piazza Pontida ma ora, dopo 14 anni, l’Art Caffè chiude la sua esperienza nel cuore di Bergamo.

Lo farà dal 18 ottobre, per lasciare spazio a una nuova iniziativa imprenditoriale nel campo della ristorazione (nel frattempo, domenica 13 il locale è rimasto chiuso).

Negli anni Erminia Nodari e Tullio Plebani si sono costruiti il loro angolo di paradiso cittadino e l’apprezzamento dei clienti ne è la prova lampante: la ricerca di materie prime di grande qualità, la tostatrice sotto gli occhi di tutti e il clima familiare sono sempre stati elementi fondamentali di quella che era veramente una pausa caffè.

Un grande lavoro di studio iniziato prima nella torrefazione di Fornovo San Giovanni che porta lo stesso nome: la rivoluzione anti caffè industriale era partita da lì, nel 2000, con l’accurata selezione dei migliori prodotti mondiali, rigorosamente trattati artigianalmente.

L’acquisto direttamente da produttori e da filiere certificate, l’attenzione al processo di tostatura prima e a quello di estrazione poi: piccoli dettagli capaci di rendere straordinario il “momento caffè” nel caratteristico locale di Piazza Pontida.

Un lavoro sicuramente dispendioso ma che nel 2016 era valso l’inserimento nella guida digitale de “L’eccellenza delle torrefazioni italiane” realizzata da De’ Longhi e Slow Food Educazione, insieme ad altre 24 torrefazioni: “L’Art Caffè Torrefazione nasce come laboratorio creativo basato sulla ricerca di qualità, freschezza e artigianalità – si legge nella guida – Anche se le richieste del mercato si basano su logiche ben diverse, fatte di massimo profitto e minimo sforzo, Art Caffè insiste su una strada diversa, allontanandosi dal mondo delle commodity per avvicinarsi a quello di Slow Food e degli Specialty Coffee. È con una piccola tostatrice da 60 kg a tamburo, usata ma ben funzionante, che Tullio ed Erminia iniziano a sperimentare le loro miscele, sempre spinti dal desiderio di conoscere e migliorarsi. Con fatica e soddisfazione, oggi la Torrefazione Art Caffè produce un caffè eccellente seguendo processi di lavorazione in grado di esaltare la qualità delle materie prime. I chicchi sono tostati singolarmente, con curve di tostatura adeguate ad ogni singola origine, rispettandone le caratteristiche e le proprietà organolettiche per dare vita a un prodotto finito dall’aroma e dal gusto eccellente. Oltre alla Torrefazione artigianale, Art Caffè ha aperto nel centro storico di Bergamo una Caffetteria – micro roastery, porta di accesso privilegiata a un mondo fatto di valori, profumi e sensazioni. Sorseggiando una tazza di prelibato caffè, i coffee lovers avranno il piacere di conoscere più da vicino questo prodotto speciale e l’arte che ci permette di degustarlo con diversi metodi di estrazione”.

Ma non solo: l’artigianalità era intesa anche come valore profondo da trasmettere con corsi di formazione e specializzazione, in quello che era un processo di valorizzazione del caffè a tutto tondo.

Una mission che prosegue perchè, anche a battenti chiusi, Erminia e Tullio non smetteranno di portare avanti la propria passione, cambiando solo il canale di vendita che sfrutterà le potenzialità della rete.