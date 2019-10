Sorpreso a cedere cocaina dalla sua auto: pusher in manette a Colere

Nella tarda serata di venerdì i militari della Stazione Carabinieri di Vilminore di Scalve hanno tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente S.S. nato in Marocco nel 1966, incensurato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per lo stesso reato B.F. italiano di Colere, classe 1964.

Durante servizio di controllo del territorio, lungo la Strada Provinciale 58, all’altezza di Colere i carabinieri hanno notato in una piazzola di sosta due vetture affiancate all’interno delle quali c’era in una S.S. intento a cedere un involucro di plastica, contenente della cocaina all’altro veicolo dove c’era B.F.

Durante la perquisizione veicolare e personale sono stati rinvenuti nella disponibilità di S.S. e sequestrati 20 grammi di cocaina e 1500 euro ritenuto provento di attività illecita.