RSA di Treviglio si allarga con una nuova palazzina da 35 posti letto

Nel giro di due anni l’RSA Anni Sereni di Treviglio si amplierà, con una nuova palazzina da oltre 2000 metri quadri che ospiterà 35 nuovi posti letto e un’ala che conterrà alcuni servizi dell’ASST Bergamo Ovest.

Presentato nella mattinata di venerdì 11 ottobre, il progetto avrà un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro, che verranno finanziati tramite un mutuo acceso con le Bcc di Treviglio e Caravaggio.

Le opere per la realizzazione del nuovo edificio, che sorgerà tra l’attuale RSA e la palazzina Pampuri che ospita alcuni alloggi destinati agli ospiti della struttura, inizieranno a gennaio 2020, con la consegna dei lavori prevista per novembre 2021. Una volta ultimato, l’edificio ospiterà una serie di servizi dell’ASST di zona, tra cui gli uffici e gli ambulatori che si trovano ora in via Rossini. Tramite un accordo di affitto, che sarà discusso a breve tra le due realtà – Anni Sereni e ASST appunto -, diversi servizi dedicati ai cittadini verranno riuniti in una struttura a pochi passi dall’ospedale cittadino.

“Con questa operazione diamo una risposta alle richieste del nostro territorio – ha sottolineato Augusto Baruffi, presidente della fondazione Anni Sereni – grazie a questi 35 nuovi posti letto l’RSA arriverà a una capienza di 220 ospiti. Inoltre, andando anche incontro alla nuova linea di Regione Lombardia in merito al welfare, verranno concessi alcuni spazi per ambulatori e uffici: si realizzerà un vero e proprio polo sanitario”.