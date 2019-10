Italia-Grecia o “Adaline – L’eterna giovinezza”? La tv del 12 ottobre

Per la prima serata in tv, sabato 12 ottobre RaiUno alle 20.30 trasmetterà in diretta la partita di calcio fra Italia e Grecia, valida per la settima giornata dei gironi ai Campionati europei di calcio, che si svolgeranno il prossimo anno.

Gli Azzurri, allenati da Roberto Mancini, guidano il gruppo J con 18 punti. Martedì 15 ottobre, si giocherà Liechtenstein-Italia. A novembre gli ultimi due incontri, venerdì 15 Bosnia-Italia e lunedì 18 Italia-Armenia.

Canale5 alle 21.20 proporrà la visione del film”Adaline – L’eterna giovinezza”, con Blake Lively. Adeline, una giovane donna nata a cavallo del XX secolo, cessa misteriosamente di invecchiare in seguito a un incidente avvenuto in una gelida notte. Mentre custodisce gelosamente il suo segreto, Adeline intraprende una serie di incredibili avventure lungo tutto il corso del Novecento prima che, dopo anni di vita solitaria, trovi l’amore e il coraggio, necessari a vivere a pieno.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm Ncis”, con Mark Harmon e Maria Bello. Andrà in onda l’episodio intitolato “Monna Lisa”: quando Torres si risveglia su una barca senza ricordare nulla e con la maglia sporca di sangue, Gibbs e la squadra indagano per cercare di capire cosa gli sia successo. Le cose, più tardi, si complicano, quando accanto alla sua moto viene trovato il corpo senza vita di una donna, che lui dichiara di non conoscere. Ma le cose non stanno così.

RaiTre alle 21.30 trasmetterà una nuova puntata de “Le ragazze”. Nella seconda puntata del programma condotto da Gloria Guida, tra le protagoniste c’è Maria Perego, oggi 95 anni, creatrice, insieme con il marito Federico Caldura, 96 anni, del topo più famoso della televisione: Topo Gigio. Un personaggio che ha fatto divertire intere generazioni di bambini e che in poco tempo è diventato un successo a livello mondiale: venne addirittura invitato negli Stati Uniti al famoso “Ed Sullivan show”. A manovrarlo, nell’ombra, c’è sempre stata lei, Maria, appassionata di pupazzi e burattini sin da quando era una bambina.

Su La7 alle 21.15 ci sarà il telefilm “Little murders by Agatha Christie”, con Samuel Labarthe. Andranno in onda due episodi intitolati “Dramma in tre atti” e “Testimone muto”. Nel primo, Alice frequenta un corso di teatro, durante il quale un attore viene avvelenato. L’indagine è affidata al Commissario Laurence. Nel secondo, un ricco uomo d’affari teme per la sua vita, dopo aver ricevuto oscure minacce, e si rivolge alla polizia. Laurence ha il compito di proteggerlo, ma non sembra essere affatto convinto che sia davvero in pericolo.

Su Tv8 alle 20.45 spazio alla Superbike – Gran Premio d’Argentina: pre-gara. Alle 21 la gara.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Don Camillo monsignore… ma non troppo”, con Fernandel e Gino Cervi; su Italia1 alle 21.20 “La peggior settimana della mia vita”, con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi; e su Canale Nove alle 21.25 “L’ombra del sospetto”, con Antonio Banderas.

Ancora, su Rai4 alle 21.15 “Chi è senza colpa”, con Tom Hardy; su La7D alle 21.30 “Un medi, un uomo”, con William Hurt; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Miele di donna”, con Catherine Spaak; su La5 alle 21.25 “Inga Lindstrom – Cuore di ghiaccio”; e su Iris alle 21 “Awake – Anestesia cosciente”.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Ferdinando”. Il capolavoro di Annibale Ruccello: Donna Clotilde (Isa Danieli), baronessa borbonica, ha scelto l’isolamento in segno di disprezzo per la nuova cultura piccolo borghese dell’Italia unita. Fino all’arrivo di Ferdinando, giovane nipote dalla bellezza ‘morbosa’. Regia di Giuseppe Bertolucci.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 il telefilm “Fratelli Detective”, con Enrico Brignano e Marco Todisco; su Real Time alle 21.15 il reality “Tagli” e su Italia2 alle 21.15 la replica de “Le Iene show”.