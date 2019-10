Il weekend è iniziato, sembra all’insegna del bel tempo a Bergamo . Chiediamo conferme a Marco Tarantola del Centro Meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione di matrice africana raggiunge i suoi massimi di pressione sul centro-sud Italia, interessando in maniera decisa anche la Lombardia e garantendo un fine settimana caratterizzato da bel tempo in particolare sui monti e, nelle ore pomeridiane e serali, anche in pianura. Al mattino saranno infatti presenti foschie dense e banchi di nebbia su buona parte delle aree di pianura, che andranno a formare strati di nubi basse, in dissolvimento con l’aumentare del soleggiamento. Un peggioramento del tempo, con piogge anche intense, è previsto nella giornata di martedì. Le temperature aumenteranno nei valori massimi grazie anche all’elevato soleggiamento e saranno superiori ai 20 gradi nel pomeriggio in Valpadana fino a lunedì.

Sabato 12 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino banchi di nebbia o nubi basse diffuse sulla medio/bassa pianura, con tendenza al dissolvimento col passare delle ore, sereno o poco nuvoloso sul resto della regione, in particolare sui rilievi alpini. Nel pomeriggio generali condizioni di bel tempo su tutti i settori, da segnalare un graduale aumento di nuvolosità alta e stratiforme che velerà il sole a partire dalle provincie occidentali. Un po’ di nuvolosità sparsa sulle aree di pianura. Nella sera e nella notte nuvoloso su buona parte della Lombardia, in particolare sulle aree di pianura.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

Domenica 13 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino un po’ di velature alte e sottili su gran parte della regione, bel tempo in montagna, possibili nebbie sparse o nubi basse sulle pianure, in veloce dissolvimento nel corso della mattina. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità sulle Alpi e sulle pianure occidentali con cielo parzialmente nuvoloso, in contesto comunque mite e a tratti soleggiato. In serata e nella notte cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso su gran parte della Lombardia.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

Lunedì 14 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino bel tempo sui rilievi, poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso su Oltrepò Pavese. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso sui monti, nuvolosità in lento aumento a partire da Oltrepò e Lomellina verso le provincie occidentali. In serata estensione della nuvolosità a gran parte della Lombardia, nel corso della notte possibili piogge sparse in intensificazione dal pavese verso il milanese e la Lombardia occidentale.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 12 e 14°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

L’immagine è di Daoudi Aissa da Unsplash