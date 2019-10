Pronti per il weekend di metà ottobre che sembra annunciarsi all’insegna del cielo azzurro? Prima vediamo se il Centro Meteo Lombardo conferma per Bergamo e la provincia con il bollettino curato da Marco Tarantola.

ANALISI GENERALE

L’espansione verso est e il rinforzo dell’alta pressione garantiranno alcuni giorni caratterizzati da bel tempo sulla nostra regione in particolare sui monti e, nelle ore pomeridiane e serali, anche in pianura. Al mattino saranno invece presenti foschie dense e banchi di nebbia su buona parte delle aree di pianura, che andranno a formare strati di nubi basse, in dissolvimento con l’aumentare del soleggiamento. Le temperature aumenteranno nei valori massimi grazie anche all’elevato soleggiamento e saranno superiori ai 20 gradi nel pomeriggio in Valpadana almeno fino a domenica.

Venerdì 11 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino banchi di nebbia sulla medio/bassa pianura, associati a nuvolosità bassa stratiforme che renderà il cielo grigio e coperto. Bel tempo su Alpi e Prealpi, se si eccettuano i rilievi a ridosso della pianura, interessati da nebbie e nubi basse. La nuvolosità e le nebbie tenderanno a dissolversi con il passare delle ore, cielo nuvoloso in pianura a metà giornata, bel tempo sui rilievi. Al pomeriggio bel tempo su gran parte della regione, se si eccettua un po’ di nubi addossati ai primi rilievi prealpini. In serata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nella notte probabile formazione di foschie o locali banchi di nebbia nelle aree pianeggianti.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

Sabato 12 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino banchi di nebbie o nubi basse diffuse sulla medio/bassa pianura, con tendenza al dissolvimento, sereno o poco nuvoloso sul resto della regione, in particolare sui rilievi alpini. Nel pomeriggio generali condizioni di bel tempo su tutti i settori, da segnalare un graduale aumento di nuvolosità alta e stratiforme che velerà il sole. Nella sera e nella notte nuvoloso su tutta la regione per nubi alte stratificate.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

Domenica 13 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino un po’ di velature alte e sottili su gran parte della regione, bel tempo in montagna, possibili nebbie o nubi basse sulle pianure, in veloce dissolvimento nel corso della mattina. Nel pomeriggio bel tempo sulle Alpi, cielo poco nuvoloso in pianura e su Prealpi occidentali, con tendenza all’aumento della nuvolosità. In serata e nella notte aumentano le nubi su buona parte della regione ma senza fenomeni.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

(L’immagine di copertina è di Daniel Kim da Unsplash)