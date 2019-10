“Tale e quale show” o “Quarto grado”? La tv dell’11 ottobre

Per la prima serata in tv, venerdì 11 ottobre su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli morto a casa della fidanzata Martina Ciontoli, il 17 maggio 2015. In primo grado, Antonio Ciontoli, padre di Martina, è stato condannato a 14 anni di carcere, pena poi ridotta, in secondo grado, a cinque per omicidio colposo.

Intanto, la procura di Civitavecchia ha archiviato il procedimento contro l’ex maresciallo dei carabinieri Roberto Izzo, coinvolto nel caso dall’amico Davide Vannicola, che lo accusava di aver coperto e difeso Ciontoli la notte dell’omicidio.

Al centro della puntata anche la morte di Annamaria Sorrentino, l’ex miss Campania, deceduta due giorni dopo una caduta dal terzo piano della casa dove stava trascorrendo le vacanze, in Calabria.

Qualche ora prima del fatto, i vicini avevano visto la ragazza litigare con il coniuge Paolo e avevano chiamato i carabinieri. I familiari di Annamaria non credono al marito, secondo il quale la Sorrentino si sarebbe suicidata.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quinta delle dieci puntate del varietà “Tale e quale show”, il programma condotto da Carlo Conti che vede i 12 concorrenti darsi battaglia tra imitazioni e performance canore.

In giuria, come sempre, ci saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, mentre l’ospite sarà uno dei personaggi storici della trasmissione, ossia Gabriele Cirilli.

Questa sera Flora Canto vestirà i panni di Orietta Berti, Francesco Pannofino sarà John Belushi dei Blues Brothers, Sara Facciolini diventerà Cher, Lidia Schillaci sarà Alessandra Amoroso, Gigi e Ross diverranno Cochi e Renato, Francesco Monte si trasformerà in Rag’n’Bone Man, Tiziana Rivale dovrà interpretare Caterina Caselli, Eva Grimaldi sarà Bobby dei Boney M, Agostino Penna – Dionne Warwik, Davide De Marinis imiterà Vasco Rossi, Jessica Morlacchi sarà Mina e David Pratelli invece Giorgio Gaber.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Daniela Ruah. Andrà in onda l’episodio intitolato “Scomode verità”: la squadra indaga sull’omicidio di una giornalista, che stava conducendo un’inchiesta sgradita ai vertici dell’esercito. Nel frattempo, Kensi e Deeks sono alle prese con i preparativi del loro ormai imminente matrimonio.

RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film “Lasciati andare”, con Toni Servillo e Carla Signoris. Elia è uno psicanalista ebreo di pura scuola freudiana, che ha fama, grazie alla sua aria ieratica e distaccata, di generare immediata soggezione nei suoi pazienti. Elia vive da solo in un appartamento sullo stesso piano della sua ex moglie Giovanna, di cui è ancora segretamente innamorato. Il medico, dopo un lieve malore, gli prescrive una dieta ferrea e attività sportiva per buttare giù i chili di troppo. È così che Elia si imbatte in Claudia, una personal trainer con il culto del corpo ma molto meno della mente.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la quinta e ultima puntata della fiction “Rosy Abate – La serie 2”, con Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Paola Michelini e Paolo Pierobon. Dopo aver rapito Nina, la figlia del suo nemico e grande amore di suo figlio, Rosy escogita un piano disperato, nel quale non intende coinvolgere Luca. Per Rosy e Costello si avvicina la resa dei conti.

La7 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà la seconda puntata dei bootcamp di “X Facotr 13”, trasmessi ieri, giovedì 10 ottobre su SkyUno dal Mediolanum Forum di Assago. In questa occasione, con il consueto meccanismo delle 5 sedie da riempire per ogni categoria, il quartetto dovrà scegliere i 20 migliori talenti che prenderanno poi parte alle Home Visit, le quali avverranno, per la prima volta nella storia di X Factor, davanti a un pubblico e rappresenteranno l’ultimo scoglio da superare per ottenere un posto tra i 12 concorrenti di questa nuova edizione. I 12 finalisti accederanno ai Live e saranno divisi nelle consuete categorie: Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi, ognuno seguito dal proprio mentore. Si partirà il 24 ottobre su SkyUno (il 25 su Tv8).

Il talent, condotto da Alessandro Cattelan, in giuria vede l’ingresso del trapper Sfera Ebbasta, la solista pop Malika Ayane e Samuel, frontman dei Subsonica, accanto a Mara Maionchi. Saranno ospiti speciali delle puntate delle Auditions Achille Lauro e il vincitore della scorsa edizione di X Factor Anastasio.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza torna “dal vivo” con “Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Suicide squad”, con Margot Robbie; su Rai4 alle 21.20 “Arrival”, con Amy Adams; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’iniziazione”, con Fabrice Josso e Serena Grandi; su La5 alle 21.10 “5 anni di fidanzamento”, con Jason Segel; su Iris alle 21 “Cliffhanger”, con Sylvester Stallone; e su Italia2 alle 21.15 “Final destination 3”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “L’uomo che fotografava le donne”.

L’affascinante racconto della vita di un fotografo sopravvissuto a due guerre mondiali: Erwin Blumenfeld è diventato uno dei fotografi di moda più pagati al mondo, ed ha influenzato lo sviluppo della fotografia come forma d’arte.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Il beneficio del dubbio” e “Il tocco di Rouger”. Nel primo, Joséphine deve riuscire a dimostrare che Simone non ha colpe rispetto alla scomparsa di suo fratello. Nel secondo, Joséphine questa volta deve occuparsi di Alain Rouger, un rinomato chef che sta attraversando un periodo di profonda crisi. Alain sembra aver perso la sua grande passione per cucina, l’ossessiva ricerca del successo e del profitto lo sta logorando, il suo famoso ristorante sta perdendo colpi ed è entrato in conflitto anche con sua sorella, che lo ha sempre sostenuto e ora lo vuole abbandonare.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “EuroGames”, con Ilary Blasi e Alvin; e su Real Time alle 21.10 “Bake off Italia: dolci in forno”.