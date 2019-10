Segretario cittadino del Pd: Roberto Mazzetti candidato unamime per Bergamo

La Commissione Congressuale Provinciale del Partito Democratico ha convalidato all’unanimità venerdì mattina la candidatura di Roberto Mazzetti alla carica di segretario dell’Unione Comunale della città di Bergamo.

Avvocato, 54 anni, Mazzetti è attualmente presidente di Arci Bergamo ed è stato membro per due anni della Commissione Rifugiati. Unito civilmente con l’ex assessore Leyla Ciagà (è stata la prima coppia ad iscriversi al registro delle unioni civili del Comune di Bergamo), ha iniziato la sua esperienza politica tra le file dei DS e ha aderito fin da subito al PD. È stato membro della segreteria cittadina negli ultimi 5 anni a fianco di Federico Pedersoli, con il quale ha condiviso la costruzione della lista PD Città di Bergamo.

“Il PD è da sempre la mia casa e, poiché sono allergico ai traslochi, continuerà ad esserlo – dichiara Roberto Mazzetti – . Abbiamo un grande patrimonio di pluralità di idee e di rapporti umani che non ha eguali, dobbiamo proseguire con leale collaborazione nel percorso di amalgama della nostra comunità, forti dei valori comuni e delle linee programmatiche condivise”.

“Si tratta di una candidatura unitaria, non unica – spiega il segretario provinciale Davide Casati -. Sul nome di Mazzetti c’è stata una positiva sintesi tra coloro che avevano intenzione di candidarsi, non solo in virtù della sua solida esperienza all’interno del partito ma soprattutto per il suo stile ed approccio personale, che propende sempre all’ascolto, al confronto e al dibattito, per poi affrontare il percorso più efficace con metodo democratico”.

“Sono molto soddisfatto di questa candidatura – afferma il segretario cittadino uscente Federico Pedersoli – perché con essa il partito cittadino è ancora più forte e pronto a ripartire nell’azione politica sul territorio, in ascolto dei cittadini e dei quartieri e a sostegno della Giunta Gori”.