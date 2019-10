Raid anti-curdi, al municipio di Scanzo esposta bandiera della pace

Mentre dalla Siria stanno arrivando immagini di dolore, morti e distruzione per i bombardamenti della Turchia contro i curdi, al municipio di Scanzorosciate è stata esposta simbolicamente la bandiera della pace. È la bandiera che i giovani dell’arsenale della pace del Sermig – Servizio Missionario Giovani hanno donato al sindaco Davide Casati in occasione dell’iniziativa “Giovani della pace” tenuta a Bergamo lo scorso maggio.

In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il sindaco Casati scrive: “Dopo quello che sta accadendo purtroppo in questi giorni ho appena esposto fuori dal mio ufficio la bandiera della pace che mi è stata donata dai giovani del Sermig per dire “No alla Guerra” .. non impariamo proprio mai dagli errori del passato”.