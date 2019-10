Mondiali: Simone Biles trionfa nell’all-round, sedicesimo posto per Giorgia Villa

Finale senza medaglie per Giorgia Villa ai Campionati del Mondo in corso a Stoccarda.

La 16enne di Brembate, bronzo nella prova a squadre, ha terminato il concorso all-round in sedicesima posizione con 54.232 punti.

Tredicesima dopo il turno di qualificazione, la portacolori della Brixia Gym ha pagato in parte le fatiche dei giorni oltre che due errori simili sulle piroette in accosciata, uno nella doppia alla trave e uno nella tripla al corpo libero.

Nonostante le imprecisioni commesse, la giovane orobica non si è persa d’animo e ha brillato sia alle parallele asimmetriche che al volteggio terminati rispettivamente con 14.333 e 14.700.

Come da pronostico il successo è stato ad appannaggio della statunitense Simone Biles che, all’ennesimo titolo iridato, è apparsa alle avversarie irraggiungibile sin dall’inizio.

In grado di totalizzare 58.999 punti, la 22enne di Columbus ha distanziato di oltre due lunghezze la cinese Xijng Tang e la russa Angelina Melnikova, avvicinando così record di podi appartenente a Vitaly Sherbo.

In casa Italia giornata sfortunata per Elisa Iorio che, a causa di una caduta al penultimo attrezzo, ha subito un leggero infortunio alla caviglia che non le ha permesso di completare la gara.

In attesa di tornare in Italia, Giorgia Villa e compagne potranno ora festeggiare la medaglia conquistata all’esordio, un podio che proveranno a replicare il prossimo anno alle Olimpiadi.