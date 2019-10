Lunedì a Bergamo presidio in solidarietà ai curdi

Il Coordinamento Provinciale bergamasco degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e la Rete della Pace di Bergamo hanno organizzato per lunedì 14 ottobre alle 18 un presidio in solidarietà alla popolazione civile curda del nord della Siria.

“Mentre la Turchia avvia un’offensiva militare nelle aree della Siria settentrionale controllate dai curdi, si contano le prime vittime e si assiste alla partenza di decine di migliaia di persone che stanno lasciando le loro case – spiegano i promotori -. È importante mobilitarsi, non rimanere indifferenti e fare pressione sulle istituzioni italiane e europee affinché la comunità internazionale assuma una posizione netta contro una nuova guerra e difenda, invece, la pace”.