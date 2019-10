La prima riunione di Italia Viva Bergamo: confronto in vista della Leopolda

Italia Viva prende forma a Bergamo e inizia il proprio percorso politico con un incontro che ha visto protagonista mercoledì sera un bel gruppo di simpatizzanti e aderenti (piena la sala del centro La Porta) di ogni età: dal più giovane, un ventenne al più maturo, ultranovantenne.

La riunione è stata organizzata per avviare una prima conoscenza tra chi ha deciso o sta pensando di avviare un percorso col nuovo partito di Matteo Renzi: a guidare le danze l’ex senatore Pd che ha lanciato Italia Viva a Milano, Roberto Cociancich, il quale ha fatto un po’ il punto della situazione e dato il “la” al confronto sullo statuto in via di costruzione. In vista anche dell’appuntamento nazionale alla Leopolda, la numero 10, in programma dal 18 al 20 ottobre.

Tra i renziani orobici presenti Renato Sarli, Raffaello Teani, Goffredo Cassader, l’ex assessore di Bergamo Carlo Fornoni.