La figlia di Gimondi con Eddy Merckx: “È stato come rivedere mio padre”

La figlia di Felice Gimondi, Norma, ha postato su Facebook una foto che la ritrae con il grande Eddy Merckx. Diretto a Trento per il Festival dello Sport, il campione belga ha prima raggiunto Paladina, casa dell’amico Felice. Per problemi di salute non aveva potuto essere al funerale, ma aveva promesso alla famiglia che sarebbe andato presto ad abbracciarla. “Oggi ho vissuto una grandissima emozione – ha commentato la figlia Norma -. È stata talmente bella che la porterò sempre nel mio cuore perché ci sono momenti in cui le parole non servono … uno sguardo ed un abbraccio vanno oltre … io so quanto quest’uomo ha condiviso con mio padre … tante battaglie, tanti sacrifici, tanto sudore ma anche tanto rispetto e stima … vedere Eddy oggi è stato come rivedere anche mio padre. Credo che lassù dal cielo (se ci ha visto) ci ha sorriso”.