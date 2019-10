Guitar & Tattoo, Mercatanti, Bandabardò, fuochi, cascate e… il week-end young in Bergamasca

Concerti, feste e spettacoli: in Bergamo e provincia sono tante le iniziative organizzate nel week-end per i giovani. Tra gli appuntamenti spiccano la nuova edizione dei Mercatanti sul Sentierone, BergamoScienza, la prima edizione di “Ottober Crest” in Val di Scalve, “Guitar & Tattoo Expo-Zone” a Spirano, tante sagre delle castagne, i fuochi d’artificio sabato sera a Ranzanico, l’ultima apertura stagionale delle cascate del Serio e molto altro ancora.

Ecco tutti gli eventi! E buon divertimento.

BERGAMO

VENERDI’ 11 OTTOBRE

– “Mercatanti in fiera” sul Sentierone

– BergamoScienza 2019, tra gli ospiti il Nobel per la chimica Sharpless e Odifreddi

SABATO 12 OTTOBRE

– “Mercatanti in fiera” sul Sentierone

– BergamoScienza 2019, tra gli ospiti il Nobel per la chimica Sharpless e Odifreddi

– Sul Sentierone torna il “mercato della Terra”

DOMENICA 13 OTTOBRE

– “Mercatanti in fiera” sul Sentierone

– BergamoScienza 2019, tra gli ospiti il Nobel per la chimica Sharpless e Odifreddi

– PanoramaMura

ALBANO SANT’ALESSANDRO

– “Sposi a Bergamo”, il salone dedicato ai matrimoni: registrati per l’ingresso gratuito

ALBINO

– Ad Albino serata in ricordo di Marco Pantani

AVERARA

– Sagra della castagna a Redivo di Averara

BIANZANO

– Castagnata alpina a Bianzano

BRACCA

– A Bracca torna la sagra delle castagne

CORNA IMAGNA

– “Castagne de San Simù”, Corna Imagna sagra delle regine d’autunno

COVO

– A Covo torna la sagra del raviolo nostrano

ISOLA DI FONDRA

– Castagnata a Pusdosso

PALAZZAGO

– “Associazionando”, musica e cucina a Palazzago

PRADALUNGA

– “Castanea”, Pradalunga festeggia la regina dell’autunno

PREDORE

– Sagra della castagna a Predore

PREMOLO

– Castagnata a Premolo

RANZANICO

– A Ranzanico festa della Madonna del Rosario

ROMANO DI LOMBARDIA

– A Romano torna la festa d’autunno e gli studenti diventano ciceroni per BergamoScienza

SAN PELLEGRINO TERME

– Visite guidate alle grotte del Sogno

SARNICO

– Giobbe Covatta a Sarnico con “La divina commediola”

SCANZOROSCIATE

– A Scanzorosciate castagnata solidale del Gruppo Alpinistico Presolana

SPIRANO

– Guitar & Tattoo Expo-Zone: week-end fra tatuaggi, chitarre e street-food

TREVIGLIO

– Moni Ovadia a Treviglio con “Rom, musiche e pensieri”

VALBONDIONE

– A Valbondione sagra del formaggio e dei sapori locali

– Ultima apertura delle Cascate del Serio

VEDESETA

– “Emozioni in valle”, a Vedeseta fra prodotti tipici e tradizione

VILLA D’ADDA

– Laboratori BergamoScienza a Villa d’Adda

VILLA D’ALME’

– Ottocento: vent’anni cantando De André

ZANDOBBIO

– “Festa d’autunno” a Zandobbio