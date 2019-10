Il trapianto è vita.

È questo il messaggio promosso dall’Associazione Amici del Trapianto di Fegato Onlus e che verrà ribadito nel corso della sedicesima edizione della Granfondo dei Trapianti, manifestazione in programma dal 15 al 19 ottobre prossimi.

Foto 3 di 4







L’evento, presentato nella mattinata di venerdì 11 ottobre, prenderà il via da Perugia e si dividerà in cinque tappe lungo le strade dell’Umbria e del Lazio.

“Alla kermesse prenderanno parte circa 25 persone, delle quali almeno la metà ha subito un trapianto – ha spiegato Mariangelo Cossolini, membro del Coordinamento Prelievo e Trapianto di Organi dell’ ASST Papa Giovanni XXIII -. La Granfondo è innanzitutto un’occasione per stare in gruppo, ma anche un modo per fare attività fisica che, come dimostrato da alcuni studi, permette a coloro che hanno subito questo genere di operazioni di ottenere benefici per la salute e di allungare la vita all’organo interessato”.

Diverse le iniziative promosse dall’associazione, fra le quali il sostegno alle famiglie dei trapianti e la promozione della cultura della donazione.

“Il nostro gruppo è nato quindici anni fa quando alcuni pazienti hanno deciso di restituire il dono che è stato offerto loro, cioè la vita – ha sottolineato il presidente Marco Bozzoli -. Con i nostri membri siamo presenti in ospedale dove incontriamo i ricoverati sia prima che dopo l’intervento e ai quali cerchiamo di spiegare l’importanza del dono ricevuto. Oltre a ciò offriamo assistenza alle famiglie che talvolta soffrono maggiormente rispetto a chi è direttamente interessato”.

“E’ doveroso esprimere un senso di gratitudine per l’impegno profuso dai volontari in quanto, grazie al loro lavoro, riescono da una parte a rassicurare i pazienti, dall’altra a dimostrare come si possa tornare alla vita di tutti i giorni – ha osservato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII -. La nostra struttura è senza dubbio una delle più all’avanguardia d’Italia in questo campo, tuttavia è possibile fare di più”.

Diverse le istituzioni e i campioni dello sport che collaboreranno con il progetto, fra i quali Giuseppe Guerini e Norma Gimondi: “ Si tratta di un’importante e innovativa opportunità che permette di riunire l’ambito sociale con quello sanitario – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Marcella Messina, a cui hanno fatto le parole del vicesindaco Sergio Gandi -. Senza il loro contributo, questo servizio sarebbe a carico degli enti locali che, a fronte di un aumento delle richieste, difficilmente riuscirebbero a coprirlo”.