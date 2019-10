Fallimenti: 15 a settembre, edilizia sempre in crisi

Nell’edilizia la crisi non sembra arretrare. A settembre sono 15 i fallimenti registrati nella bergamasca di cui sette, quasi la metà, legati all’edilizia.

Negli ultimi anni chi lavora nel settore ha avuto modo di assistere a varie riprese terminate poi nella tragedia. Alla fine del 2018 si pensava e si sperava in un 2019 totalmente diverso ma le aspettative sono state deluse.

Sono 189, complessivamente, le imprese bergamasche che da inizio anno fino a settembre hanno portato i libri in tribunale. In crescita rispetto ai 170 fatti registrare nei primi nove mesi dei due anni precedenti. Quindici i fallimenti di settembre, come anticipato, contro i quattordici registrati nello stesso mese dello scorso anno.

Già in liquidazione la Milano Re Srl di Alzano Lombardo e la Fbm Costruzioni Srl di Sarnico. Sempre legate all’edilizia, a portare i libri in Tribunale l’Edilizia Manzoni Srl di Santa Brigida; la Costruzioni Edili Ghirardelli Giovanni & C. Snc di Predore; 2Cierre Srl di Caravaggio; Edil R.a.r. Srl di Treviolo e la GP Edil Srl di Carobbio degli Angeli.

Costrette ad alzare bianca la Econ Srl di Madone; la G.r.c. Autogru e Piattaforme Srl di Bariano per l’attività di sviluppo della progettazione, realizzazione e costruzione di piattaforme aeree, ponti sviluppabili, nonché gru e autogru; la Consorzio Dras di Bergamo; la R. Rinaldi Srls di Carvico per l’attività di realizzazione, manutenzione di impianti per la produzione e il trattamento della carta e del cartone; l’Enotavola Pitrasanta di Cacia Elisa di Treviglio; lo Studio Dati Bergamo Srl di Romano di Lombardia per l’attività di elaborazione elettronica dati contabili conto terzi; la Carminati Auto Srl di Almenno San Salvatore e la Bonazzinox & C. Srl di Gandino per la progettazione, costruzione, collaudo e validazione di apparecchiature di processo per le industrie chimiche, farmaceutiche e alimentari.