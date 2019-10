Come si immortala un piatto? A Dalmine una serata sulla “fotografia di cibo”

Una serata dedicata alla “fotografia di cibo” organizzata dal Circolo fotografico Dalmine: “Assaggi” sarà una chiacchierata e qualche dritta per chi ama il cibo e ama fotografarlo.

Docente per una sera sarà Matteo Zanardi, fotografo professionista, editore di FoodNews Magazine e titolare con la socia Lara Abrati di La.Ma Food Specialist.

Dopo una breve introduzione sulla fotografia, verranno analizzate alcune immagini e si cercherà di capire perché alcune fanno venire fame e altre meno.

L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti.

L’appuntamento è per martedì 15 ottobre, alle 21, nella sede del Gruppo Fotografico di Dalmine in via Fossa 4/A.