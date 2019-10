Mentre in paese è lutto cittadino, si svolgono sotto una cappa di dolore e anche rabbia i funerali di Zinaida Solonari, la 36enne di origine moldava accoltellata a morte dal marito Maurizio Quattrocchi a Cologno al Serio.

L’addio a Zina, mamma di tre figlie, lo celebra nella chiesa parrocchiale padre Traian, della comunità ortodossa di Cassano d’Adda. Sul feretro della donna un mazzo di rose bianche. Alle caviglie dei presenti un nastro rosso, simbolo della lotta alla violenza contro le donne.

La chiesa è gremita. In prima fila ci sono le figlie di Zinaida: 8, 12 e 16 anni. A poca distanza da loro il sindaco Chiara Drago, a rappresentanza di una cittadina sconvolta.

Zina Solonari è stata uccisa con quattro fendenti: quello fatale, come ha confermato l’autopsia svolta nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, l’ha raggiunta alla gola mentre le altre l’hanno colpita alla coscia. Tra lei e il marito potrebbe esserci stata una discussione animata, poi degenerata: lo testimonierebbero anche alcune escoriazioni trovate sul corpo di Zina e il fatto che le chiavi della sua auto, una Jeep Grand Cherokee, siano state ritrovate a qualche metro di distanza dal luogo del delitto.

Intanto il marito, che ha confessato, resta in carcere, in isolamento, ancora in stato confusionale: ad oggi non si sarebbe ancora relazionato con nessuno all’interno del penitenziario, dagli altri detenuti al cappellano, solitamente prima figura di conforto.