Davvero sarà ottobrata nei prossimi giorni a Bergamo? Vediamo cosa dice Ivan Malapspina del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’espansione verso est e il rinforzo dell’alta pressione tra giovedì e venerdì garantiranno alcuni giorni caratterizzati da bel tempo anche sulla Lombardia. Sarà possibile solamente il passaggio di qualche velatura e la formazione di qualche foschia o banco di nebbia nella notte e nelle prime ore del mattino sulle aree pianeggianti. Le temperature aumenteranno nei valori massimi grazie anche all’elevato soleggiamento e saranno superiori ai 20 gradi nel pomeriggio in Valpadana almeno fino a domenica.

Giovedì 10 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino banchi di nebbia sulla medio/bassa pianura, con tendenza al dissolvimento, bel tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio e in serata cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con solamente qualche nuvola alta in transito. Nella notte probabile formazione di foschie o locali banchi di nebbia nelle aree pianeggianti.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

Venerdì 11 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino qualche banco di nebbia sulla bassa pianura, con tendenza al dissolvimento, qualche nuvola su Prealpi e alta pianura, poco nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio generali condizioni di bel tempo su tutti i settori con solamente il possibile passaggio di qualche nuvola innocua. Nella sera persistono condizioni di bel tempo ovunque.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

Sabato 12 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino qualche banco di nebbia sulla medio/bassa pianura, con tendenza al dissolvimento, sereno o poco nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio generali condizioni di bel tempo su tutti i settori con solamente il passaggio di qualche nuvola innocua. Nella sera persistono condizioni di cieli poco nuvolosi ovunque.

Temperature: minime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 9 e 11 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.