Sul Sentierone di Bergamo aperta la 18esima edizione dei Mercatanti in fiera

I Mercatanti sono tornati. Sul Sentierone, nel cuore di Bergamo, si è aperto uno degli appuntamenti più attesi che ogni volta richiama in centro città decine di migliaia di visitatori per salutare con gusto e allegria l’inizio dell’autunno.

Quest’anno, poi, l’evento celebra un compleanno speciale perché con questa 18esima edizione la manifestazione diventa “maggiorenne”.

La popolare manifestazione firmata Promozioni Confesercenti, che durerà fino a domenica 13 ottobre, vuole confermarsi ancora una volta un successo che si consolida di anno in anno. Un evento ormai entrato nel cuore dei bergamaschi e dei turisti, che pone il capoluogo orobico tra le mete irrinunciabili per gli amanti del cibo da strada.

Gli stand saranno aperti dalle 9 alle 24, tranne la domenica, quando anticiperanno la chiusura alle 20.

Saranno protagoniste le specialità di tutta Europa per un’iniziativa da non perdere sia per gli appassionati dei prodotti tipici sia dello shopping di qualità: si troveranno oggetti artigianali di pregio da tutto il Vecchio Continente e realizzati rigorosamente a mano.