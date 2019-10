Sonia e Bassmala, da Bariano a Fortaleza per i campionati mondiali di karate

Da Bariano a Fortaleza per i campionati mondiali di karate. Si chiamano Sonia Farah e Bassmala Drissi, hanno 17 e 15 anni e la prossima settimana saranno in Brasile per partecipare ai mondiali di karate.

Un traguardo prestigiosissimo che le due atlete dell’ASD Sport Bariano si sono conquistate con i risultati delle gare nazionali: “Per noi è un grande vanto avere due atlete che parteciperanno ai mondiali – commenta, emozionatissimo, il maestro Antonio Silvani -. Siamo tutti orgogliosi di loro”.

Silvani volerà con le ragazze in Brasile all’inizio della prossima settimana, per star vicino alle sue due giovani atlete in un passaggio cruciale della loro carriera: “Le gare sono in programma dal 17 al 20 ottobre – spiega il maestro -. Sonia e Bassmala si sono allenate duramente per tutto il mese di agosto, sacrificando le vacanze per lavorare in palestra. Sono forti e preparare: ho detto loro, ora, di godersi questa splendida avventura”.

Bassmala Drissi, 15 anni, e Sonia Farah, 17 anni

“Possibilità di medaglia? Stiamo parlando di un campionato mondiale – risponde Silvani -, sarà molto, molto dura. Nel circuito nazionale ormai ci conosciamo un po’ tutti, atleti, maestri e società. È più facile arrivare preparati ad ogni gara. Al mondiale, invece, affronteremo avversari mai visti prima. Ma com’è ovvio che sia, in Brasile ci andiamo per fare il massimo”.

Per l’ASD Sport Bariano, società nata 10 anni, non è la prima volta che un atleta raggiunge un traguardo tanto prestigioso: nel 2017 l’allora 17enne Manuel Benini era volato a Kilkenny in Irlanda per disputare i campionati mondiali di karate nella categoria Cadetti B.