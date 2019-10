S’accascia a terra improvvisamente: uomo muore in strada a Martinengo

S’è accasciato al suolo improvvisamente, sotto lo sguardo di diversi passanti che hanno subito lanciato l’allarme al 118. Ma per un 81enne di Martinengo non c’è stato nulla da fare: è spirato in via Lodovico Odasio, a pochi metri dal municipio.

Il fatto è avvenuto intorno alle 7.20: l’uomo stava camminando quando all’improvviso è caduto a terra, privo di sensi. I passanti che hanno assistito alla scena hanno cercato di prestare i primi soccorsi all’uomo utilizzando anche il defibrillatore in dotazione al Comune di Martinengo, e poi allertato il 118.

L’ambulanza della Padana Emergenze e l’automedica partita da Bergamo hanno portato sul posto sanitari e dottore, che fatto il possibile per salvare la vita all’81enne. Ma dopo quasi mezz’ora di manovre di rianimazione gli uomini del 118 hanno dichiarato la morte dell’uomo.