Problemi alla rete Tim, internet “non connesso” in tutta Italia

Nella notte tra mercoledì e giovedì sono tantissime le segnalazioni in tutta Italia: gli utenti Tim non riescono a utilizzare internet. Molti utenti, rileva il sito Downdetector che monitora le performance delle reti di telefonia, hanno evidenziato come sia irraggiungibile la rete Internet fissa (il 73% delle segnalazioni), la telefonia fissa (23%), la rete mobile (2%). Inoltre sono irraggiungibili i sistemi di assistenza 119 e 187 oltre alle varie App MyTim della galassia Telecom. La maggior delle segnalazioni arriva da Roma, Milano, Torino, Firenze, Genova, Bologna, ma anche a Bergamo si segnalano problemi di connessione.

(Immagine da Unsplash)