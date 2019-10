Invito a Palazzo, la sede di Ubi Banca fa il pieno: 1.900 visitatori

UBI Banca ha aderito lo scorso sabato 5 ottobre alla XVIII edizione di Invito a Palazzo con 8 aperture di palazzi storici e collezioni nelle città di Milano, Bergamo, Brescia, Torino, Arezzo, Montepulciano, Cosenza, Macerata dove sono stati accolti 4.650 visitatori italiani e stranieri.

A Bergamo sono state quasi 1.900 le presenze registrate all’interno della Sede UBI Banca in Piazza Vittorio Veneto, sabato 5 e domenica 6 ottobre, presso la quale è stato aperto al pubblico il rinnovato Salone e, in continuità con l’iniziativa Domeniche in Santa Marta, il Chiostro di Santa Marta.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati di questa edizione di Invito a Palazzo – dichiara Luca Gotti, Responsabile Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di UBI Banca – che rappresenta per noi un’ulteriore occasione di condivisione e di incontro tra la banca e i cittadini, i nostri clienti e un nutrito gruppo di dipendenti, questi ultimi coinvolti in un ruolo, quello di mediatori culturali e narratori, che, seppur diverso dall’ordinario, è stato svolto con la passione, la diligenza, l’entusiasmo che li contraddistingue, trovando il sincero apprezzamento di tutti i nostri ospiti. Accanto a loro dieci studenti del liceo artistico Statale Manzù di Bergamo reclutati grazie al progetto Guida per un giorno, sostenuto con l’ausilio degli USR – Uffici scolastici regionali – nell’ambito del Progetto MIUR Alternanza Scuola-Lavoro. E’ stata l’occasione per presentare il percorso di visita Rapsodia in blu, raccolta di opere della Collezione d’arte di UBI Banca selezionate in base alla dominante cromatica che si snoda all’interno del Salone storico della Sede di Bergamo, recentemente rinnovato nell’allestimento e proprio venerdi 4 ottobre inaugurato”.