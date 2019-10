Incidente frontale a Cologno al Serio: tre feriti

Un frontale che poteva avere conseguenze ben più gravi. È quello avvenuto nella serata di giovedì 10 ottobre a Cologno al Serio, poco dopo le 18, all’altezza dell’incrocio tra la Sp122 e la “bassa” che porta dritta in paese.

Stando alle prime ricostruzioni una Citroen C3 che proveniva da Ghisalba ha svoltato a sinistra per immettersi in via Brescia, la strada di campagna che conduce dritta a Cologno. Il conducente, stando alle dinamiche al vaglio delle Forze dell’Ordine, avrebbe imboccato la curva invadendo la carreggiata opposta dove in quel momento si trovava una Volkswagen Polo in attesa di immettersi sulla Provinciale.

L’urto tra le due automobili è stato molto violento, con conducenti e passeggeri che hanno riportato alcune ferite. In particolare, il guidatore della Polo è stato trasportato in codice giallo per accertamenti all’ospedale di Treviglio. Gli altri due uomini coinvolti nel sinistro non hanno riportato ferite evidenti.

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Martinengo e la Polizia Stradale di Treviglio. Disagi alla circolazione sulla Provinciale, con gli agenti che hanno regolamentato a flussi alternati il passaggio degli automobilisti fino al termine delle operazioni di rimozione dei detriti. Chiusa al traffico, invece, via Brescia, la quale è stata riaperta solo al termine degli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Presente anche la polizia locale per regolamentare il traffico su via Brescia.