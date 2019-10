Giovani Democratici protestano contro il sindaco e regalano “ossigeno”

Sarà un vero e proprio ‘Friday For Future‘ quello di venerdì 11 ottobre in Piazza della Libertà, dalle ore 9.30 alle 12ia Ponte San Pietro: dopo che la maggioranza di centrodestra ha bocciato in consiglio comunale la dichiarazione di emergenza climatica che tante altre città del mondo hanno approvato, i Giovani Democratici di Bergamo con il Circolo dei GD Isola Bergamasca e il Circolo PD di Ponte San Pietro hanno deciso di ‘regalare ossigeno’, donando delle piantine ai cittadini durante il mercato .

“Regaliamo piante per regalare ossigeno, quello che il sindaco di Ponte San Pietro toglie ai sui concittadini disinteressandosi delle istanze ambientali – spiegano Gabriele Giudici, segretario provinciale dei Giovani Democratici e Marco Carissimi segretario del Circolo GD Isola Bergamasca – . La bocciatura della dichiarazione di emergenza climatica è un grave insulto alla nostra generazione , scesa in piazza negli ultimi mesi per chiedere un cambio di rotta forte rispetto alla tematica ambientale. La mozione è stata definita dalla Giunta di destra come faziosa, pretestuosa e generalista, ma noi riteniamo che l’amministrazione di Ponte San Pietro possa e debba fare molto di più per salvaguardare l’ambiente”.