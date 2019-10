Giornata della Menopausa, a Humanitas Gavazzeni e Castelli visite e consulti gratuiti

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa in programma il 18 ottobre, Humanitas Gavazzeni con Humanitas Castelli e Humanitas Medical Care di Trezzo sull’Adda aderiscono all’Open Day organizzato da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, offrendo visite e consulti gratuiti alla popolazione femminile. In particolare, Humanitas ha predisposto consulti e visite da lunedì 14 a sabato 19 ottobre nelle seguenti aree:

dermatologia, dietologia e nutrizione, cardiologia, chirurgia vascolare, endocrinologia, fisiatria, ginecologia, ortopedia, podologia, reumatologia.

Per poter accedere alle visite gratuite è obbligatorio effettuare una prenotazione al numero 035.4204688, attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17, fino ad esaurimento dei posti.

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali,diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine come, ad esempio, le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi.