“EuroGames” o l’Italia Under 21? La tv del 10 ottobre

Per la prima serata in tv, giovedì 10 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quinta delle dieci puntate della fiction “Un passo dal cielo 5”, con Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli, Enrico Ianniello e Jenny De Nucci.

L’episodio sarà intitolato “I figli di Deva”: l’oscuro ed efferato omicidio di una donna di Deva tornano a San Candido per cercare suo figlio, mette a dura prova Francesco che, proprio come lei, è sempre alla ricerca del suo bambino. Le indagini, nel frattempo, portano alla luce diversi segreti sul passato di Isabella e di sua madre. Intanto, Vincenzo ha un ennesimo e intenso confronto con Eva, che apre nuovi scenari per la loro famiglia.

RaiDue alle 21.20 proporrà la seconda delle sette puntate del varietà “Maledetti amici miei”, con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Margherita Buy e Max Tortora.

RaiTre alle 20.50 trasmetterà in diretta dal Tallaght Stadium di Dublino la partita di calcio tra Irlanda e Italia, valida per le qualificazioni campionati Europei 2021 Under 21.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con la quarta delle sei puntate di “EuroGames”, condotto da Ilary Blasi e Alvin.

Su Italia1 alle 21.20 ci sarà “Le Iene show”. A rotazione: Giulio Golia, Matteo Viviani, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Sulla rete Mediaset alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre sulla rete di Cairo alle 21.15 “PiazzaPulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su Tv8 alle 21 “Harry, ti presento Sally”, con Billy Crystal; su Canale Nove alle 21.25 “G.I. Joe – La vendetta”, con Bruce Willis; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Monolith”, con Katrina Bowden; su La5 alle 21.10 “Una ragazza e il suo sogno”, con Amanda Bynes; su Iris alle 21 “Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.15 “The Asian Connection”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena il concerto “Beatrice Rana: della musica e delle radici”. La giovane pianista pugliese parte dalla sua terra per incontrare il mondo musicale internazionale ma alla fine ritorna a casa, grata, riportando nel suo piccolo paese d’origine l’esperienza e la musica incontrata per via, dando vita ad un piccolo meraviglioso festival di altissimo livello – regia Roberto Giannarelli.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Sara Ramirez. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Forse l’ho perso nel vento”, “Un rompicapo senza soluzione”, “Dobbiamo essere realistici” e “Solo mamma lo sa”. Nel primo, Callie e Arizona continuano a valutare la possibilità di avere un secondo figlio. Nel secondo, Maggie cerca al Grey Sloan Memorial Hospital le sue origini e ben presto si rende conto che non sarà facile. Nel terzo, Arizona continua il suo percorso da dottoranda in Chirurgia fetale on la dottoressa Herman. Nel quarto, la Pierce annuncia al consiglio le sue dimissioni.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.15 il telefilm “MacGyver”, con Lucas Till; su Mediaset Extra alle 21.15 il varietà “Brignano con la ‘O'”, con Enrico Brignano; e su Real Time alle 21.10 il reality “Shopping night”.