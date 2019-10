Addio a Giuseppe Sorte, anima della Fiera Agricola e di Treviglio Cavalli

Ancora un lutto nella comunità trevigliese e della Bassa bergamasca: si è spento all’età di 69 anni Giuseppe Sorte, anima della Fiera Agricola di Treviglio.

Pognanese ma molto attivo nella città di Treviglio, una seconda casa per lui, Bepi, come veniva chiamato dagli amici, era noto in città per la sua grande bontà d’animo: una persona sempre pronta ad aiutare il prossimo.

Da sempre commerciante di bestiame e profondamente legato alla vita contadina, Sorte era famoso per essere tra i fondatori della Fiera Agricola di Treviglio, in cui metteva anima e corpo per organizzare ogni edizione; una tradizione divenuta ormai decennale in città.

“Bepì lo conoscevo da una vita intera – ha rivelato Giuseppe Fattori, da sempre al fianco di Sorte nell’organizzazione della Fiera trevigliese -. Abbiamo dato vita alla fiera, organizzandola assieme per 38 anni. Era uno dei punti di riferimento di questa manifestazione . Giuseppe era un grande amante della natura e degli animali. Oltre che organizzare Treviglio Cavalli – altra importante manifestazione cittadina – era lui stesso proprietario di alcuni destrieri, che amava e accudiva personalmente. Per noi, e per tutta la comunità, è una grandissima perdita”.

Giuseppe Sorte lascia la moglie e i due figli. Il rito funebre si terrà nel pomeriggio di sabato 12 ottobre.