Dopo la consegna ufficiale dei lavori (venerdì 27 settembre) e un’attesa durata cinque anni, si avvicina l’avvio dei lavori per il completamento della Variante di Zogno. Mercoledì mattina, 9 ottobre, Claudia Terzi, assessore regionale alle infrastrutture, ha fatto visita al cantiere dove sono in corso i lavori di allestimento. Al sopralluogo hanno partecipato anche l’ingegner Luca Gherardi di Collini Lavori Spa e Giuliano Capetti, amministratore unico di Infrastrutture Lombarde.

La Collini sta svolgendo la pulizia del piazzale antistante la prima galleria (in zona Grotta delle Meraviglie) e nella zona dopo la seconda galleria, a nord del paese. Lavori che, insieme ad altri rilievi all’interno delle gallerie, sono necessari per conoscere lo stato effettivo dei lavori già eseguiti e, di conseguenza, predisporre al meglio il cantiere. I lavori, secondo i termini del contratto, dovrebbero iniziare in via definitiva entro l’inizio di novembre.

Un cantiere riaperto dopo una chiusura di cinque anni, a causa dell’abbandono precedente da parte dell’impresa Itinera di Tortona (Alessandria), che aveva iniziato i lavori nell’estate del 2012 e mai terminati, a causa di insufficienza di fondi. Dopo il reperimento di altri 33,1 milioni di euro da parte della Regione e l’assegnazione dei lavori alla Collini (il 16 luglio scorso), possono finalmente iniziare i lavori per il completamento della Variante: 4,3 chilometri, dalla località “Grotte delle meraviglie” alla località “Madonna del Lavello”, con due tratti a cielo aperto di 2.180 metri e due gallerie naturali (Inzogno di 654 metri e Monte di Zogno di 2.211 metri).