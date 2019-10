Sarà un piovoso e freddo mercoledì come da giorni si annuncia? Risponde Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un nuovo sistema frontale in arrivo mercoledì sulle Alpi determinerà un po’ di nuvole su tutta la Lombardia, accompagnate da qualche debole precipitazione nel pomeriggio e nella sera. Un’espansione e un rinforzo più duraturi dell’alta pressione sono attesi tra giovedì e venerdì, promettendo alcuni giorni con tempo più stabile e in prevalenza soleggiato. Le temperature subiranno una temporanea flessione oggi nei valori massimi a causa della copertura nuvolosa, mentre a partire da domani sono attesi valori pomeridiani nuovamente superiori ai 20 gradi in Valpadana.

Mercoledì 9 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino nubi su gran parte della regione con copertura più compatta su Alpi e settori occidentali. Possibile qualche pioviggine sull’estrema pianura occidentale. Nel pomeriggio molto nuvoloso o coperto ovunque con piogge su Alpi e Prealpi e, più deboli e sparse, sulla medio/alta pianura centro/occidentale con tendenza a estensione verso sud. Nella sera deboli precipitazioni sui rilievi e, meno diffuse spostandosi verso sud, anche sul resto della pianura. Tendenza al miglioramento sulle Alpi e sui settori occidentali. Nella notte rapido miglioramento ovunque con rasserenamento da ovest verso est e ultime deboli piogge residue possibili nel Mantovano.

Temperature: massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 16 e 19 °C.

Giovedì 10 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino qualche banco di nebbia sulla medio/bassa pianura, con tendenza al dissolvimento, bel tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio e in serata cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per qualche nuvola alta in transito. Nella notte possibile formazione di foschie o locali banchi di nebbia nelle aree pianeggianti.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

Venerdì 11 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino qualche banco di nebbia sulla medio/bassa pianura, con tendenza al dissolvimento, sereno o poco nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio generali condizioni di bel tempo su tutti i settori con solamente il possibile passaggio di qualche nuvola innocua. Nella sera persistono condizioni di bel tempo ovunque.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e valori inferiori nella valle del Ticino; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.