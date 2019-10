Su proposta dell’UniBg: “Sì al dottorato honoris causa per Liliana Segre”

"Ho appena firmato il decreto, su proposta dell'Università degli Studi di Bergamo, per conferire il dottorato honoris causa alla Senatrice Liliana Segre, per il suo impegno a favore dell'intercultura e della tolleranza". È quanto scritto in un tweet il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti.

Liliana Segre, senatrice a vita, dal maggio 2005 è cittadina onoraria di Bergamo. Proprio oggi ha proposto al ministro di reinserire il tema di Storia all’esame di maturità: "un modo - ha detto - per riconoscere la funzione della storia nella formazione delle nuove generazioni"