Parla bergamasco l’edizione numero cinque della Sei Comuni Presolana Trail.

A tagliare a braccia alzate il traguardo di Songavazzo è stato il mezzofondista bergamasco Iacopo Brasi che ha coperto in 1h38’10” i 24 chilometri in programma.

Foto 2 di 2



In grado di imporre sin dall’inizio il proprio ritmo, il portacolori dell’Atletica Rodengo Saiano ha ben presto distanziando i propri avversari lungo le strade della Val Seriana e della Val Borlezza, giungendo nella località orobica con oltre 4 minuti di vantaggio sul bresciano Filippo Bianchi (Libertas Valsabbia) e sul valdimagnino Luca Rota (Serim).

Quarto posto per il campione uscente Matteo Tanara (Team Scott), mentre hanno completato la top ten Lorenzo Rota Martir, Clemente Belingheri, Giambattista Micheli, Denny Epis, Roberto Pedroncelli e Luca Picinali.

In campo femminile trionfo per Maria Eugenia Rossi (Erock Team – Scott) che ha fermato il cronometro in 2h07’31”.

Alle sue spalle piazza d’onore per Martina Bombardieri, distante 2 minuti dalla vincitrice, mentre la padrona di casa Clara Cortinovis (Atletica Alta Valle Seriana) ha completato il podio.

“La Sei Comuni Presolana Trail cala il sipario sull’intensa stagione di Fly-Up. La gara odierna si è svolta grazie alla sinergia di ben sei comuni bergamaschi, al supporto delle amministrazioni comunali e al lavoro dei volontari – ha dichiarato Mario Poletti a chiusura della manifestazione -. Tantissimi i partecipanti, numeroso il pubblico, dislocato nei luoghi più suggestivi del percorso, come la panchina gigante di Songavazzo. Siamo molto soddisfatti. Grazie al mio staff e agli sponsor, grazie al sindaco Giuliano Covelli e agli altri amministratori, grazie infinite ai volontari. Ora fari puntati sui progetti di Fly-Up per la prossima stagione”.

Foto Cristian Riva