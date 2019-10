Malore all’asilo: bimbo di 2 anni grave in ospedale

Un bimbo di due anni è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo essersi sentito male mercoledì mattina, mentre si trovava all’asilo.

L’ambulanza è arrivata in via Roma a Zanica intorno alle 11,45 e il piccolo è stato soccorso in codice rosso. I medici dell’ospedale stanno effettuando degli esami per capire cosa abbia provocato il malore. La prognosi è riservata.