Itema conclude l’acquisizione di Schoch & Co. e Schoch Reeds

Itema Spa, società multinazionale parte del Gruppo Radici, ha concluso mercoledì 9 ottobre l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale della Schoch & Co. Srl e della Schoch Reeds India pvt ltd, società leader nella produzione di componentistica per le macchine tessili.

Schoch, con sedi in Italia – a Ranica, in provincia di Bergamo – e in India, è un’azienda leader nella fornitura di accessori per le macchine per la tessitura, come pettini e altri componenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito del progetto Galaxy, lanciato da Itema nel 2017 con l’obiettivo di integrare, attraverso iniziative di diversificazione trasversali alla filiera del meccano-tessile, competenze e risorse chiave nello sviluppo di componenti del telaio per la tessitura.

Dopo l’acquisizione di quote di maggioranza di Lamiflex avvenuta nel 2017 e il recente accordo siglato con PTMT (ex Panter), l’accordo siglato con il Gruppo Schoch rappresenta un nuovo importante passo per lo sviluppo sinergico di accessori chiave delle macchine per la tessitura Itema oltre che un significativo potenziamento della copertura commerciale dei prodotti Schoch.