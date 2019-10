Il diritto di contare, Michelle Hunziker con Amici celebrities o Licia Colò? La tv del 9 ottobre

Per la prima serata in tv, mercoledì 9 ottobre RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Il diritto di contare”, candidato a tre Oscar nel 2017, come miglior film, miglior attrice non protagonista (Octavia Spencer) e miglior sceneggiatura non originale.

Diretto da Theodore Melfi, che torna in cabina di regia dopo “St. Vincent” del 2014, vede protagoniste Taraji P. Henson (la serie tv “Empire” e il film “Tempo limite” 2016), l’attrice premio Oscar Octavia Spencer ( in sala nel 2016 con “The Divergent Series: Allegiant” e “Babbo bastardo 2”), e Janelle Monáe. Nel cast anche Kevin Costner e Kirsten Dunst.

Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson sono tre donne afro-americane. Lavorano alla Nasa e sono le menti brillanti che hanno messo a punto il primo programma di missioni spaziali che ha portato uomini come l’astronauta John Glenn in orbita. Il loro operato, basato sull’elaborazione di importanti dati matematici, ha contribuito a ridare nuova fiducia alla nazione, ridefinire la corsa nello spazio e stupire il mondo. Da visionarie quali sono, hanno avuto la meglio sugli stereotipi di genere e razza, divenendo fonte di ispirazione per le giovani generazioni.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la quarta delle sei puntate del talent show “Amici celebrities”. Il programma, questa settimana raddoppia: la puntata prevista per sabato 12 ottobre viene infatti anticipata a oggi, per evitare di sovrapporsi alla partita Italia-Grecia, valida per le qualificazioni al Campionato Europeo, trasmessa da RaiUno.

Durante la scorsa puntata Maria De Filippi ha ufficializzato il passaggio di testimone a Michelle Hunziker che la sostituirà alla conduzione.

Su La7 alle 21.15 prenderà il via “Eden – Un pianeta da salvare”, nuovo programma condotto da Licia Colò dedicato all’ambiente e alle bellezze del mondo.

Si tratta di un nuovo passaggio televisivo per la conduttrice che, dopo aver condotto “Niagara” su Rai2, approda su La7 con una trasmissione in cui si occuperà di cambiamenti climatici, ma anche di inquinamento e della carenza d’acqua. Un viaggio proiettato anche a scoprire e raccontare luoghi meravigliosi e fragili.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la seconda delle quattro puntate della fiction “Rocco Schiavone 3”, con Marco Giallini e Isabella Ragonese. L’episodio sarà intitolato “L’accattone”. il corpo senza vita del ragioniere Iatta viene ritrovato dietro a un’edicola al mercato rionale. Ma questa non è l’unica cosa di cui Schiavone deve occuparsi: infatti, viene convocato per scoprire l’esistenza di un fantomatico ladro all’interno della Questura.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Fuori dal coro”, il talk-show condotto da Mario Giordano.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Bruce Springsteen on His Own Words”, documentario confessionale in cui il “Boss” Bruce Springsteen si mette a nudo davanti all’obbiettivo del regista Nigel Cole – 2016 GBR

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 “Killer elite”, con Robert De Niro e Jason Statham; su Tv8 alle 21.30 “Inferno”, con Tom Hanks; su Canale Nove alle 21.25 “Nati stanchi”; su Rai4 alle 21.20 “Codice criminale”, con Michael Fassbender; e su La7D alle 21.30 “Amazing Grace”, con Ioan Gruffudd.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Shockwave: countdown per il deserto”; su La5 alle 21.10 “Sliding doors”, con Gwynetth Paltrow; su Iris alle 21 “Lui è peggio di me”, con Adriano Celentano e Renato Pozzetto; e su Italia2 alle 21.15 “Una cella in due”.

Da segnalare,infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti; e su Real Time alle 21.10 il reality “Matrimonio a prima vista”.